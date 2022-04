Gabriel Medina fala pela primeira vez sobre seu divórcio de Yasmin Brunet

E depois de se recuperar de uma depressão, Medina está pronto para voltar ao surfe.

"Estou ansioso. Primeiro porque eu vou entrar no meio do circuito. Vou ter cinco etapas para competir, mas eu estou focado em surfar onda por onda, bateria por bateria, sem pensar em nada. Só em me divertir e fazer o que eu amo e que faz sentido para mim. Estou animado, motivado. Acredito que eu estou entrando no melhor momento da minha vida."