Ex de Travis Barker comenta sobre sua tentativa de ter filho com Kourtney Kardashian

Em entrevista à Us Weekly no dia 22 de abril, a ex-esposa do baterista falou sobre a jornada de fertilização in vitro do casal, que está documentada no reality show The Kardashians, do Hulu.

Kourtney, de 43 anos, já é mãe dos filhos Mason Disick, de 12 anos, Penelope Disick, de 9 anos, e Reign Disick, de 7 anos, de seu relacionamento anterior com Scott Disick, de 38 anos. Travis, de 46 anos, compartilha os filhos Landon Barker, de 18 anos, e Alabama Barker, de 16 anos, com Moakler, de quem se divorciou em 2008. O músico do Blink-182 também ajudou a criar sua enteada Atiana de la Hoya, de 23 anos, que agora faz parte da família mista dele e de Kourtney.