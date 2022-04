Maíra Cardi ameaça contar segredos de Bruna Marquezine

"Mas aceito o dinheiro dela para CONTINUAR quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação IMEDIATA para igreja Lagoinha Já com pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca contando as coisas da vida dos outros, mas é que sou ser humano cheia de erros e tem coisa que não estou com espírito tão elevado assim e peço, não é sempre que sou capaz de dar a outra face! Me chama aqui Leo Dias ou será que a Lagoinha vai ganhar um pix?", continuou.