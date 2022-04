Rihanna e A$AP Rocky são vistos pela primeira vez após prisão do rapper

De acordo com relatórios policiais obtidos pela NBC News, a vítima do tiro, que sobreviveu, disse à polícia que o rapper, enquanto acompanhado de outras duas pessoas, supostamente "a abordou com uma arma na rua". A pessoa acrescentou que Rocky "atirou nele de três a quatro vezes e acreditou que uma das balas raspou sua mão esquerda".

O advogado de Rocky, Alan Jackson, confirmou à NBC News que seu cliente foi preso, mas não fez mais comentários.

Várias fontes policiais familiarizadas com o assunto disseram ao veículo, que Rihanna estava com Rocky quando ele foi preso e que um mandado de busca foi executado em sua casa em Los Angeles.

O rapper passou menos de três horas em uma prisão policial antes de ser libertado depois de pagar uma fiança de US$ 550 mil, de acordo com o relatório de reservas do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. O Departamento de Polícia de Los Angeles disse que o caso seria apresentado ao escritório do promotor público "para análise de arquivamento". A data do tribunal do rapper está marcada para 17 de agosto.