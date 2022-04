Mãe de Chris Rock se pronuncia sobre agressão de Will Smith

A palestrante motivacional compartilhou sua reação sobre o tapa que Will Smith deu em seu filho ao vivo durante o Oscar 2022, em entrevista ao Soda City Live, da estação WIS-TV, da Carolina do Sul, no dia 22 de abril.

"Quando Will deu um tapa em Chris, ele deu um tapa em todos nós, mas ele realmente me deu um tapa", disse ela. "Porque quando você machuca meu filho, você me machuca."

A mulher de 77 anos observou que "nunca havia conhecido" Will antes do incidente e inicialmente acreditava que era um evento encenado "até que ele começou com as obscenidades".

Na cerimônia de premiação no dia 27 de março, Will bateu em Chris depois que o comediante fez uma piada sobre sua esposa, Jada Pinkett Smith. Quando o ator de King Richard: Criando Campeãs voltou ao seu lugar, ele gritou repetidamente: "Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca".

Enquanto refletia sobre a briga, Rose disse que "não tinha ideia" do que diria a Will se tivesse a chance, exceto: "Que diabos você estava pensando?"