Will Smith é visto em público pela primeira vez após tapa no Oscar

Como resultado de suas ações, Will foi proibido de participar de qualquer evento da Academia – incluindo o Oscar – pelos próximos 10 anos.

Em uma declaração ao E! News após a proibição, o ator compartilhou: "Aceito e respeito a decisão da Academia".

Will não é o único tentando seguir em frente com o incidente. Desde então, Chris embarcou em sua própria turnê de comédia, onde disse ao público que "nem teve tempo de processar" o momento ainda, muito menos "falou com alguém sobre isso, apesar do que você pode ter ouvido".

Depois de pedir uma "temporada de cura" no mês passado, Jada fez sua primeira aparição pública no início deste mês enquanto celebrava a abertura do Rhimes Performing Arts Center em Los Angeles, no dia 10 de abril.

No entanto, nas cartas de abertura do último episódio do Red Table Talk, Jada aparentemente deu a entender em um comunicado que sua família pode decidir revisitar o assunto no programa no futuro.

Depois de compartilhar que a família está "focada na cura profunda" desde a briga, a declaração continuou: "Algumas das descobertas em torno de nossa cura serão compartilhadas à mesa quando a hora chamar".