Yasmin Brunet, Paolla Oliveira, ex-BBBs e mais: famosos curtem o Carnaval 2022

Após a celebração ser adiada devido à pandemia da Covid-19, os dias de folia estão de volta com muitas festas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

E os famosos compareceram em peso nos camarotes do Anhembi e da Sapucaí para assistir os desfiles das escolas de samba. Com direito a Pedro Scooby matando a saudade da esposa Cintia Dicker; encontro da ex-BBB Natalia Deodato com a top internacional Winnie Harlow; Paolla Oliveira e Diogo Nogueira cheios de paixão e muito mais!