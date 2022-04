Tudo sobre a 1ª semana das Kardashian-Jenner no tribunal em julgamento de Blac Chyna

Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner e Kris Jenner fizeram aparições no tribunal esta semana, para o julgamento de difamação de Chyna contra as estrelas. Enquanto o ex-noivo de Chyna, Rob Kardashian, que está sendo processado pela modelo junto com sua mãe e irmãs, por supostamente atrapalhar sua carreira na TV, estava visivelmente ausente dos procedimentos legais no dia 19 de abril, uma testemunha ocular disse exclusivamente ao E! News que sua família se manteve dentro do tribunal.

"Kim parecia muito séria. Ela não abriu um sorriso", diz o espectador. "Kris também parecia séria. Khloé e Kylie pareciam mais relaxadas."

A família também estava vestida para o tribunal: Kim, Kylie e Kris optaram por ternos e Khloé usou uma blusa de gola alta e calças combinando. O grupo manteve as makes e joias minimalistas, com Kris deixando seus anéis e brincos em casa.

A fonte do tribunal compartilhou: "Durante os primeiros 15 minutos desta declaração de abertura, todas as Kardashians não fizeram nenhuma expressão facial além de apenas olharem diretamente para a tela ou para o júri", compartilha a fonte, acrescentando que Kylie "não reagiu" quando seu ex Tyga, que tem um filho com Chyna, King, de 9 anos, foi mencionado no processo. "Elas apenas prestaram atenção educadamente sem vacilar."