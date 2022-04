BBB22: Pedro Scooby reencontra esposa Cintia Dicker após eliminação

O ex-brother foi eliminado do programa com 55,95% dos votos. Ele foi ao Paredão com Douglas Silva e Eliezer.

"É possível resistir a alguns Paredões, mas é impossível vencer o BBB se não quiser muito. Mesmo que seja o cara mais gente boa do Brasil. Pedro Scooby, alguém pode até dizer que ele não joga nada, mas todo mundo tem que reconhecer que é um dos seres humanos mais incríveis que já entraram nessa casa. Quem sai hoje é você, Pedro Scooby", anunciou Tadeu Schimdt em sua saída.