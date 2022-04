Kris Jenner testemunha sobre supostas ameaças de morte de Blac Chyna à Kylie Jenner

Michael Tran/Getty Images

Mais tarde no depoimento, Kris especulou que Chyna deve ter ficado "chateada por Kylie estar namorando seu ex-noivo [Tyga]".

Tyga e Chyna compartilham o filho King, de 9 anos, e namoraram antes do relacionamento do rapper com Kylie.

O E! News entrou em contato com representantes da família Kardashian-Jenner e Tyga para comentar, mas não obteve resposta.