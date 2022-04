As revelações mais chocantes do julgamento de Johnny Depp e Amber Heard

Dias antes do julgamento começar, Heard fez um raro post sobre o assunto no Instagram, anunciando que ia se afastar das redes sociais por um tempo. "Johnny está me processando por causa de um texto que eu escrevi ao Washington Post, no qual eu falei sobre minhas experiências com violência e abuso doméstico", disse ela no dia 9 de abril. "Eu escrevi sobre o preço que as mulheres pagam por se pronunciar contra homens poderosos. Eu continuo pagando esse preço, mas espero que quando este caso terminar, eu possa seguir em frente e Johnny também".