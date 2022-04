Saiba a piada sobre Kanye West que Kim Kardashian cortou do SNL

Kim seguiu em frente com uma piada notável sobre seu divórcio em seu monólogo, dizendo ao público: "Eu me casei com o melhor rapper de todos os tempos. Além disso, ele é o homem negro mais rico da América. Um gênio talentoso e legítimo que me deu quatro crianças incríveis. Então, quando eu me divorciei dele, você tem que saber que tudo se resumia a uma coisa: sua personalidade."