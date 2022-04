Nome do bebê de Nick Jonas e Priyanka Chopra é revelado

Joe Jonas foi o segundo do trio a ter um filho, dando as boas-vindas a Willa, de 21 meses, com Sophie Turner em julho de 2020. No mês passado, o E! News confirmou que o casal está esperando outro bebê para se juntar à família.

Nick, de 29 anos, e Priyanka, de 38, aparentemente deram a entender que estavam esperando a filha durante o Jonas Brothers Family Roast, que estreou na Netflix em novembro. "Somos o único casal que ainda não tem filhos", comentou ela no palco. "É por isso que estou animada para fazer este anúncio... Desculpe, querido..."

Quando ela fez uma pausa para a piada, um close-up mostrou o rosto chocado de Nick e uma sobrancelha levantada. Finalmente, ela brincou: "Nick e eu estamos esperando... Ficar bêbados esta noite e dormir até amanhã."