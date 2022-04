A$AP Rocky é solto da prisão após pagar fiança de R$ 2,5 milhões

O rapper foi libertado da custódia da polícia de Los Angeles no mesmo dia, depois que ele pagou a fiança no valor de US$ 550 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) de acordo com documento obtido pelo E! News.

O artista foi fotografado saindo das instalações no centro de Los Angeles e entrando em um SUV preto, como visto nas fotos obtidas pelo TMZ.

De acordo com a ficha de inscrição, A$AP, nascido sob o nome de Rakim Mayers, tem sua próxima audiência marcada para 17 de agosto.

No dia 20 de abril, A$AP foi preso no aeroporto depois de sair de seu jato particular com Rihanna – que está grávida de seu primeiro filho – quando o casal voltava de uma viagem a Barbados.

De acordo com a NBC News, A$AP foi detido em conexão com um tiroteio em novembro de 2021 na Califórnia. Ele foi preso pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, com a ajuda da equipe de Investigações de Segurança Interna da Polícia de Imigração e Alfândega.