Jennifer Lawrence dá à luz seu primeiro filho com Cooke Maroney

Lawrence e Maroney levantaram rumores de relacionamento pela primeira vez em junho de 2018, menos de um ano após a separação de Lawrence com o diretor Darren Aronofsky.

Em fevereiro de 2019, o casal anunciou que estava noivo e mais tarde fez com que os fãs especulassem sobre um casamento secreto, após os dois serem vistos em um tribunal de Nova York em setembro.

No entanto, eles se casaram oficialmente apenas um mês depois, em uma cerimônia em outubro no Belcourt de Newport, em Rhode Island, que teve convidados famosos como Kris Jenner, Adele, Ashley Olsen, Emma Stone, Nicole Richie, Joel Madden, Cameron Diaz e mais estrelas.

"Foi uma festa que durou a noite toda", disse uma testemunha ao E! News sobre o evento. "Jennifer e Cooke não deixaram Belcourt até as 5h30. Eles foram os últimos a sair. Eles pareciam muito felizes, mas cansados. Jennifer estava com um vestido de manga comprida com joias. Seu cabelo estava preso com mechas emoldurando o rosto."