Tudo sobre o julgamento explosivo das Kardashians com Blac Chyna

Mãe de Blac demonstra opinião sobre as Kardashians

Logo antes do início do julgamento, a mãe de Chyna, Tokyo Toni, compartilhou um vídeo de seus pensamentos sobre a batalha legal de sua filha no Instagram, dizendo em parte que achava que as Kardashians "pareciam mortas" e que "essa merd* ia ficar real".

Depois que Rhodes expressou preocupação com o vídeo no tribunal, dizendo que Toni fez "ameaças físicas veladas" contra as Kardashians, o juiz concordou que ela não seria permitida no tribunal. O advogado de Chyna também concordou, chamando o vídeo de "inapropriado" e "inaceitável".