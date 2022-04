Ezra Miller, de 'The Flash', é preso novamente no Havaí em menos de 2 semanas

Ezra Miller está com problemas legais mais uma vez. Ezra Miller, astro de The Flash, foi preso em 19 de abril por agressão de segundo grau após um incidente em uma residência em Pāhoa, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Polícia do Havaí.

Naquela manhã, os policiais responderam a uma denúncia de uma suposta agressão que ocorreu em um "convívio" de uma residência particular, em um loteamento em Puna, conforme o comunicado. O ator supostamente ficou irado depois de ser convidado a sair, e a polícia diz que ele jogou uma cadeira, "atingindo uma mulher de 26 anos na testa, resultando em um corte de aproximadamente meia polegada".