Grávida, Adriana Lima atrai todos os olhares em desfile

Grávida do terceiro filho, Adriana mostrou o barrigão na passarela de Alexander Wang, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A musa brasileira desfilou com um vestido preto de babados combinado com botas over the knee. Quanto à beleza, a top surgiu com os cabelos penteados para trás com gel e batom escuro.

