Após bloquear fãs de Pabllo Vittar, RuPaul nega rivalidade com a drag brasileira

Para quem não sabe, os rumores de rivalidade começaram após a apresentação de Vittar no Coachella 2022, que aconteceu no último sábado, 16. Já que a cantora fez história no evento ao se tornar a primeira drag a se apresentar nele (mesmo contando as americanas), muitos fãs cobraram um posicionamento de Rupaul, pedindo que ela parabenizasse Vittar. No fim, os pedidos acabaram se tornando uma campanha no Twitter.