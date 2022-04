Juju Boot Camp: musas desfilam e enfrentam circuito de tirar o fôlego no 6º episódio

Andreia Busatto, 34 anos

Esta influenciadora e publicitária do Rio Grande do Sul começou sua carreira nas redes sociais quando ela decidiu tirar fotos de si mesma usando as roupas de sua loja. Desde então, Deia não parou de crescer, conquistando contratos e parcerias para transformar seu hobby em profissão. Ela foi eleita Musa Brasil Rio Grande do Sul e participou do Musa Brasil Nacional. Sempre muito preocupada com uma rotina regrada de musculação, crossfit e alimentação saudável, Deia atualmente vê o estilo de vida fitness como um braço fundamental de sua profissão. Ela se inscreveu no Juju Boot Camp para mostrar que uma mulher que é mãe, mesmo não sendo atleta, pode conquistar seus sonhos e objetivos.

Ela diz: "A convivência com as meninas vai mudar no decorrer dos dias. Se eu tiver que botar fogo no parquinho, eu vou."