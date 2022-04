A$AP Rocky é preso no aeroporto de Los Angeles após viagem com Rihanna

No fim de janeiro, Rihanna revelou que está grávida do primeiro filho com A$AP. O casal confirmou a notícia com fotos tirada em Nova York, onde a cantora exibiu a barriga em look estiloso.

E recentemente, o casal foi envolvido em polêmica de traição. Na última semana, um tuíte acusou o rapper de ter traído a estrela com a designer de sapatos da Fenty, Amina Muaddi.

No entanto, a designer foi até as redes sociais desmentir a história. "Eu tenho que falar sobre isso porque não envolve só a mim, mas várias pessoas que eu respeito bastante. Enquanto Rih continua a viver sua gravidez serena e muitíssimo bem vestida, eu vou voltar para o meu trabalho. Desejo uma boa Páscoa para todos", escreveu ela.