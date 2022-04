Joe Alwyn e Taylor Swift estão noivos?

Quanto a Swift, depois de anos sendo aberta sobre seus problemas de relacionamento, ela também se mantém discreta sobre seu romance com Alwyn. Embora ela tenha compartilhado alguns detalhes em suas músicas, incluindo uma referência para os "olhos azuis do oceano" do ator, em "Gorgeous", e uma referência ao seu colar com a inicial de Alwyn em "Call It What You Want". Inclusive, o casal até colaborou juntos em várias músicas dos álbuns, folclore e evermore.

E embora as estrelas fiquem a maior parte do tempo fora dos holofotes, eles recentemente fizeram uma rara exceção para participar de uma festa pré-Oscar. "Taylor estava apresentando Joe para muitas pessoas ao seu redor", disse uma fonte ao E! News no final de março. "Ela parecia apaixonada e orgulhosa de estar lá com ele."