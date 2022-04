Príncipe Harry revela detalhes do encontro com Rainha Elizabeth no Reino Unido

Apesar de morar a milhares de quilômetros da residência inglesa da rainha, Harry disse que está se esforçando para garantir que sua avó permaneça amparada durante esse período.

Ele explicou a Hoda: "Estou apenas me certificando de que ela esteja, sabe, protegida e tenha as pessoas certas ao seu redor".

No dia 14 de abril, o porta-voz do duque e da duquesa de Sussex confirmou ao E! News que o casal se encontrou com a rainha Elizabeth II no Reino Unido enquanto viajava para a Holanda durante os Invictus Games 2022.