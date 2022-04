Kim Kardashian revela quais peças da SKIMS o namorado Pete Davidson usa

A ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians revelou com exclusividade quais itens de sua marca de shapewear seu namorado possui, em entrevista à Erin Lim Rhodes, do E! News, na festa da Revolve no Festival Coachella, no dia 16 de abril.

"[Pete] tem a coleção de namorados", disse Kim, "as camisas, camisetas e roupas íntimas. Super confortáveis. Todo cara gosta. É o mais macio e confortável de todos os tempos".

Pete não é o único que confia no senso de moda de Kim, já que ela costuma emprestar roupas que não deram certo para ela para a mãe Kris Jenner, incluindo um antigo terno listrado dourado e preto.

"Aquele look, minha mãe arrasou. Ela vestiu melhor", disse ela. "Adoramos compartilhar roupas. Trouxe algo que não era para mim, e eu falei, 'Mãe, você precisa disso. Vai ficar tão bem em você', e ela ficou tão animada".