Julia Roberts relembra momento "surpreendente" em que recebeu tapa de Sean Penn no set

Na série, que é baseada em fatos reais, Sean interpreta o procurador-geral dos EUA, John Mitchell, e Julia dá vida à sua esposa, Martha. Devido às suas opiniões divergentes sobre o escândalo de Watergate, o casal protagoniza cenas de gritos e brigas, e Sean até dá um tapa em Julia em um momento acalorado.

"Não foi um tapinha de criança", revelou Julia no The Jess Cagle Show do Sirius XM. Ao invés disso, a atriz descreveu a pancada como algo que a deixou "atordoada".

"Ele me deu uma surra", disse ela, antes de se dar crédito por permanecer no personagem. "É a minha melhor performance - que eu continuei a interpretar e não disse, 'Oh meu Deus, isso realmente doeu.' Foi surpreendente."