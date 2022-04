Camila Cabello só fez teste para X Factor para que Harry Styles se apaixonasse por ela

Embora um casamento não tenha acontecido, a audição mudou a vida de Camila para sempre.

Em 2012, ela viajou para a Carolina do Norte para uma audição do programa apenas para ser informada pelos produtores de que ela não poderia fazer o teste naquele dia. Simon Cowell viu Camila chorando nos bastidores ao sair para fumar e ofereceu a ela a chance de se apresentar na frente dele e dos outros jurados.

A audição fez com que ela e outras quatro mulheres – Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke e Dinah Jane - formassem um grupo que mais tarde foi chamado de Fifth Harmony. O resto é, claro, história: as estrelas assinaram com uma grande gravadora e criaram vários hits da Billboard, incluindo "Work From Home" e "Worth It".