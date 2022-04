Drake leva fãs à loucura após compartilhar foto com Taylor Swift

Em 2011, Drake enviou um tweet para a cantora de "Shake It Off" que dizia: "@TaylorSwift13 estou tão orgulhoso de você".

Em novembro de 2016, Drake também compartilhou uma postagem enigmática no Instagram com Taylor com a legenda: "Isso é veludo?" Eles também cantaram as músicas um do outro em comerciais da Apple Music naquele mesmo ano.

E quem pode esquecer quando Taylor citou o rapper em sua faixa do álbum Lover, "I Forgot That You Existed", onde ela canta: "In my feeling more than Drake".