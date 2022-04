Grupo de k-pop aespa é confirmado no Coachella 2022

Em 2019, o BLACKPINK fez um show que foi muitíssimo elogiado pela imprensa internacional (apesar de não ser no palco principal) e, neste ano, CL e Jackson Wang também agitaram os fãs americanos com apresentações no festival. Inclusive, CL causou muito burburinho ao reunir as integrantes do grupo que ela fez parte, 2NE1, que terminou em 2016, durante o evento.