Lizzo confirma que está em um relacionamento

Lizzo finalmente confirmou que tem um namorado durante uma entrevista sincera com Andy Cohen em seu programa Radio Andy, da SiriusXM, nessa segunda-feira, 18 de abril.

Quando o apresentador perguntou se ela ainda estava com o homem misterioso com quem foi vista no restaurante Craig's, em West Hollywood, em fevereiro, a cantora de "Good as Hell" riu antes de responder: "Sim, tanto faz".

A dupla também foi fotografada no restaurante Crustacean, em Beverly Hills, em outubro passado.