Traficante que vendeu drogas a Mac Miller é condenado a quase 11 anos de prisão

Ryan Reavis foi condenado a 131 meses – pouco menos de 11 anos – por seu envolvimento na morte de Miller, disse um porta-voz da Procuradoria dos EUA ao E! News. Miller morreu de toxicidade acidental de drogas mistas aos 26 anos em setembro de 2018.

"Este é um caso muito trágico e difícil", disse o advogado de Ryan Revis, Cori Ferrentino, ao E! News nessa segunda-feira, 18 de abril. "Mac Miller era amado e admirado por muitos. Ele lutou contra muitos dos mesmos demônios relacionados ao vício que o Sr. Reavis lutou a vida toda. Não passou despercebido para o Sr. Reavis por um minuto que ele será capaz de retornar para sua família e Mac Miler não".

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News em outubro, o réu Stephen Andrew Walter - um dos outros réus no caso - disse a Reavis para dar ao traficante de Miller, Michael Pettit, fentanil "na forma de pílulas de oxicodona falsificadas". Walter se declarou culpado no tribunal federal na época.