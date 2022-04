Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão encontrando forças na filha recém-nascida

A estrela do futebol e sua namorada, Georgina Rodríguez, compartilharam nesta segunda-feira, 18 de abril, que um de seus gêmeos recém-nascidos, um menino, faleceu. Em uma declaração conjunta, o casal chamou a morte de seu filho de "a maior dor que qualquer pai pode sentir", mas observou que eles estão se voltando para sua irmã gêmea em busca de consolo durante esse período difícil.

"Só o nascimento da nossa menina nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", escreveram. "Estamos todos devastados com essa perda e pedimos gentilmente privacidade neste momento muito difícil".

A dupla acrescentou: "Nosso bebê, você é nosso anjo. Sempre o amaremos".

Ronaldo, de 37 anos, e Rodríguez, de 28 anos, anunciaram pela primeira vez que estavam expandindo sua família novamente no final de outubro, compartilhando no Instagram uma foto do casal segurando um ultrassom. A notícia surgiu quase quatro anos após a chegada da filha Alana, nascida em novembro de 2017.