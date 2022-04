Nicola Peltz mostra como está a vida de casada com Brooklyn Beckham

De acordo com a Vogue, o vestido de noiva de Nicola "incorporou doces detalhes pessoais: a mãe da noiva adicionou um olho grego como um talismã para sua filha, junto com uma mensagem que a equipe de Valentino costurou usando um fio azul".

Uma fonte disse ao E! News que depois que o casal trocou votos, eles deram um longo beijo e Brooklyn, de acordo com a tradição judaica, quebrou um copo ao pisar nele. Os convidados aplaudiram os recém-casados enquanto tocava "She's Got a Way", de Billy Joel.