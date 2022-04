Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez lamentam morte do filho recém-nascido

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão de luto pela perda do filho recém-nascido. Cristiano e Georgina anunciaram a trágica notícia em um comunicado postado em suas contas de mídia social em 18 de abril.

"É com nossa mais profunda tristeza que anunciamos que nosso bebê faleceu", dizia o comunicado conjunto. "É a maior dor que qualquer pai pode sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio especializado. Estamos todos devastados com essa perda e pedimos gentilmente privacidade neste momento tão difícil. Nosso bebê, você é nosso anjo. Nós sempre amaremos você."