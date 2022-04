BTS anuncia data de lançamento do próximo álbum de estúdio

Amy Sussman/Getty Images

Especulações sobre o álbum e seu significado dominam a Internet, especialmente porque ele está programado para ser lançado apenas três dias antes do nono aniversário do BTS, em 13 de junho. Todo ano, o grupo promove o evento "Festa" para comemorar seu aniversário com os fãs.

O título do próximo álbum é uma frase que é frequentemente repetida ao longo da história do BTS.

Não só o nome deles, Bangtan Sonyeondan (방탄소년단), traduz aproximadamente 'Escoteiros à prova de balas', mas, em 2013, o grupo lançou o single "We Are Bulletproof Pt. 2". Em 2020, eles lançaram um hino de acompanhamento, intitulado "We Are Bulletproof: The Eternal", em seu álbum Map of the Soul: 7.

Após as notícias, é seguro dizer que os fãs estão bastante animados.

"WE ARE BULLETPROOF é uma declaração tão poderosa, eu sinto que é uma ode ao belo relacionamento entre BTS e a ARMY que eventualmente os levou a quem eles são agora", twittou um fã. "Mas também um aviso para as pessoas com vibrações negativas, que seu tempo acabou. BTS está chegando."