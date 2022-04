Travis Barker rebate fã que zombou de sua troca de carinhos com Kourtney Kardashian

O roqueiro do Blink-182 aproveitou os comentários de seu último post no Instagram para encerrar um troll da Internet que zombava dele e de sua noiva, Kourtney Kardashian, sobre as frequentes demonstrações públicas de afeto do casal nas redes sociais.

"Nenhum dedo da Kardashian na bund*, língua, intestinos, nudez, troca de carinhos, etc etc etc? Afrouxando", escreveu o usuário.

O post, que mostrava Travis malhando na academia, não incluía nenhuma referência direta à Kourtney ou ao resto da família Kardashian.

Sem poupar tempo para alguém que atacou sua noiva – com quem ele se casou em uma cerimônia em Las Vegas no início deste mês – o músico não se conteve em sua resposta.

