Khloé Kardashian revela sua reação à confissão de paternidade de Tristan Thompson

Em janeiro de 2022, Tristan disse que os resultados do teste de paternidade revelaram que ele era o pai do bebê de Maralee chamado Theo Thompson - seu terceiro filho depois de dar as boas-vindas a True, de 4 anos, com Khloe e Prince Thompson, de 5 anos, com Jordan Craig. Após os resultados, Tristan foi ao seu Instagram Story para pedir desculpas à Khloé.

"Khloé, você não merece isso", escreveu Tristan. "Você não merece a dor e a humilhação que eu causei a você. Você não merece a maneira como eu a tratei ao longo dos anos. Minhas ações certamente não estão alinhadas com a maneira como eu vejo você."