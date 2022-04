BBB22: Eslovênia e Lucas Bissoli se reencontram e trocam alianças

Através de vídeo no Instagram, Eslô mostrou o tão esperado reencontro com o "Barão da Piscadinha". Lucas surge com um buquê de flores e a ex-sister sai correndo para abraçar o amado.

"Foram dias e dias vivendo a intensidade do Big Brother Brasil juntos e dias esperando pra viver toda essa intensidade aqui fora. Esse momento chegou e antes dele acontecer, foram lágrimas de saudade, sorrisos de nervosismo e principalmente muita vontade de tudo isso acontecer", escreveu ela.