Molly Shannon diz que foi assediada sexualmente por Gary Coleman

Em entrevista no The Howard Stern Show da SiriusXM, Molly deu detalhes sobre o encontro com estrela da série Arnold. Ela escreveu sobre o suposto incidente em seu novo livro de memórias, Hello, Molly!

De acordo com Shannon, Coleman a convidou para a suíte presidencial de seu hotel, onde as coisas ficaram desconfortáveis.

"Eu acho que ele disse, 'Sente-se [na cama]'. Foi muito doce", disse ela a Howard Stern no dia 12 de abril. "E então ele estava me fazendo cócegas um pouco. Aqui e ali."