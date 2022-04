Britney Spears revela o que acha sobre sexo na gravidez com Sam Asghari

A cantora de 40 anos - que já é mãe de Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15, com o ex-marido Kevin Federline - falou sobre esperar outro filho mais de uma década depois de dar as boas-vindas ao seu filho mais novo, admitindo que ela está "com tanto medo de cometer um erro".

"Meu primeiro disco saiu quando eu tinha 16 anos e engravidei aos 24", escreveu ela. "Eu não sabia jogar o jogo... Eu nem sabia como me vestir ou arrumar meu cabelo!!! Eu não tinha noção e também não me destacava!!!"

No entanto, a estrela pop percebeu que ela foi capaz de aprimorar seus instintos parentais ao longo dos anos, lembrando uma época em que ela cuidou de Jayden quando ele ficou com febre. "Ele tinha 9 anos e eu o peguei como um bebê e o levei até o meu quarto", escreveu ela. "Dormi com ele naquela noite e quando ele acordou... estava comendo panquecas como se nada tivesse acontecido!!!"