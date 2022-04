Elon Musk faz oferta de US$ 43 bilhões para comprar Twitter

Após a oferta de Musk, o Twitter divulgou um comunicado nesta quinta-feira, 14 de abril, confirmando que recebeu sua "proposta não solicitada e não vinculativa" e seu conselho de administração "vai analisar cuidadosamente a proposta para determinar o curso de ação que acredita ser do melhor interesse da empresa e de todos os acionistas do Twitter."

No dia 4 de abril, Musk revelou que se tornou o maior acionista do Twitter, com participação de 9,2% na empresa. No dia seguinte, ele anunciou que se juntaria ao conselho do Twitter, no entanto, alguns dias depois, o CEO do Twitter, Parag Agrawal, compartilhou que Musk "decidiu não se juntar ao nosso conselho".