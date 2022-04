Após briga no passado, Felipe Neto revela ajuda de Neymar em Paris: "Cara incrível"

Felipe Neto fez um vídeo agradecendo Neymar pela ajuda em Paris, na França. Como os fãs sabem, Felipe e Neymar tiveram momentos não amigáveis no início do ano; porém, o clima parece ter mudado após o youtuber ficar doente e o craque ajudá-lo no exterior.

Inicialmente, Felipe achou que estava com Covid-19 ao passar muito mal no país europeu. Ele chegou a reclamar do atendimento público na Europa e até tentou fretar um voo privado para retornar ao Brasil o quanto antes.