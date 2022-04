Khloé Kardashian revela como reagiu ao 1º escândalo de traição de Tristan

SHEIN X 100K Challenge 2021/Getty Images for SHEIN, George Pimentel/Getty Images

A dupla estava participando do que Khloé descreveu como "terapia de casal" enquanto filmava The Kardashians.

No entanto, uma reconciliação parece improvável, nos dias de hoje. Na première do programa no dia 7 de abril, Koko gritou "mentiroso!" na exibição, quando Tristan apareceu falando sobre recuperar a confiança de Khloé.

Um detalhe que não ajuda é que Tristan está atualmente no meio de uma batalha de paternidade. Em janeiro, o jogador de basquete anunciou que teve um filho com Maralee Nichols enquanto tentava acertar as coisas com Khloé.

"Khloé, você não merece isso", escreveu Tristan em um Story no Instagram no dia 3 de janeiro. "Você não merece a dor e a humilhação que eu causei a você. Você não merece a maneira como eu a tratei ao longo dos anos. Minhas ações certamente não estão alinhadas com a maneira como eu vejo você."

Assista à saga de Khloé e Tristan se desenrolar em The Kardashians, no Hulu.