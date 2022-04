A verdade sobre suposta segunda sex tape de Kim Kardashian

Embora a fundadora da SKIMS tenha dito que tinha "99,9% de certeza" que uma sex tape posterior não existia, ela ainda contou com a ajuda do advogado Marty Singer na estreia de The Kardashians, nesta quinta-feira, 14 de abril. Durante a conversa, Marty garantiu à Kim que ela poderia processar qualquer um que divulgasse a gravação.

Ele acrescentou por telefone: "Mesmo que exista, eles não têm o direito legal de liberar essa fita sem o consentimento dela". Então, de onde surgiu esse suposto segundo drama sobre a sex tape?

No dia 17 de setembro, Wack100 – cujo nome verdadeiro é Cash Jones e costumava ser o empresário de Ray J – afirmou no podcast de Bootleg Kev que ele tinha a "parte dois" da sex tape de Kim com Ray J. (O casal teve uma relação de idas e vindas no início dos anos 2000 e ambos apareceram na infame sex tape).

Especificamente, Wack100 pediu ao ex-marido de Kim, Kanye "Ye" West, para "dar um oi", pois ele tinha a "parte dois no laptop".

"Nunca foi visto", alegou. "Nós adoraríamos que você o tivesse."