Scott Disick revela seus verdadeiros sentimentos sobre relação de Kourtney e Travis

Backgrid, Presley Ann/Getty Images

E embora Kourtney tenha dito que Scott pediu desculpas a Travis, ela ainda estava chateada com ele, dizendo a Khloé e Kim Kardashian: "Eu escrevi para ele: 'Isso é desprezível'".

Do ponto de vista de Kourtney, Scott se safou do "mau comportamento" e ainda foi incluído na família. Ela então disse à câmera do reality: "Acho que isso não vai continuar".

Apesar de Kourtney ter criado novos limites com seu ex, Scott ainda é próximo dos Kardashian-Jenners. No dia 7 de abril, a estrela de Flip It Like Disick compareceu à estreia no tapete vermelho do novo programa ao lado de Kris Jenner, Kourtney, Khloé, Kim e Kylie Jenner. Dentro do evento, uma testemunha ocular disse ao E! News que Kim cumprimentou Scott com um grande abraço.

Novos episódios de The Kardashians serão lançados às quintas-feiras no Hulu.