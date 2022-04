Kim Kardashian revela detalhes da jornada de Kourtney e Travis para ter filho

Travis e Kourtney, que tiveram uma cerimônia de casamento sem vínculo legal em Las Vegas no início deste mês, possuem juntos seis filhos. Kourtney tem três filhos – Mason, Penelope e Reign – com o ex Scott Disick, enquanto Travis tem dois filhos com a ex-esposa Shanna Moakler – Landon e Alabama – e a enteada Atiana De La Hoya.

De acordo com Kim, a jornada do casal para receber o sétimo membro da família será um dos muitos destaques do próximo reality show da família no Hulu, The Kardashians, que estreia no dia 14 de abril.

