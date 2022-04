BBB 22: Natália abre o jogo sobre os sintomas de gravidez dentro da casa

Natália Deodato deixou uma trajetória marcante no BBB 22, da TV Globo. Desde a cena do balde, passando pelos momentos divertidos até as brigas épicas, Natália foi uma das sisters que mais se entregou no reality show.

E na manhã desta quarta-feira, 13, a musa, que deixou o programa com 83,43%, abriu o jogo no Mais Você sobre as suspeitas de gravidez após ter relações sexuais com Eliezer.