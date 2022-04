Khloé Kardashian confirma rumores de Photoshop em fotos de True na Disney

Em comemoração ao 4º aniversário de True no dia 12 de abril, a dupla mãe-filha foi ao parque temático na Califórnia, e Khloé revelou aos fãs no Instagram Story que era a "primeira vez" de True no lugar mais feliz da Terra, e que elas estavam indo ao passeio "It's a Small World" para dar o pontapé inicial.

A informação fez os fãs levantarem as sobrancelhas, já que a irmã de Khloé, Kim Kardashian, compartilhou fotos de sua filha Chicago West, ao lado de True, na Disneylândia em dezembro de 2021. Os internautas já desconfiavam que True tinha sido colocada nas fotos com auxílio de Photoshop e agora o palpite dos usuários parece ser verdadeiro...

Após uma internauta escrever no Twitter que "as pessoas têm perguntas", compartilhando os cliques na Disney, Koko respondeu: