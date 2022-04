Johnny Depp nega acusação de agressão sexual feita por Amber Heard

RB/Bauer-Griffin/GC Images

Depp negou a acusação e o ex-casal acabou resolvendo a situação fora do tribunal. O divórcio foi finalizado em janeiro de 2017.

Antes do confronto mais recente no tribunal, Amber foi às redes sociais para dizer que espera que ela e Depp possam "seguir em frente" no final do julgamento.

"Sempre mantive um amor por Johnny e me traz muita dor ter que viver os detalhes de nossa vida passada juntos na frente do mundo", escreveu ela no Instagram no dia 9 de abril. "Espero que quando esse caso se concluir, eu possa seguir em frente e Johnny também".