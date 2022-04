Jamie Lynn Spears reage ao anúncio de gravidez de Britney Spears

Fora à sua reação, a ex-estrela de Zoey 101, de 31 anos, não falou publicamente sobre a notícia da gravidez - o que não é estranho devido à natureza de seu relacionamento conturbado.

Enquanto Britney, de 40 anos, lutava contra sua tutela no ano passado, ela criticou a irmã e outros membros da família por finalmente terem saído em sua defesa publicamente após anos de silêncio sobre seu sofrimento.

"Não há nada pior do que quando as pessoas mais próximas a você, que nunca estiveram lá para você postam coisas sobre sua situação, seja ela qual for, e falam com justiça por apoio", ela compartilhou no Instagram em julho. "Não há nada pior do que isso!!!!"