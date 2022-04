Tati Zaqui se manifesta após ter show invadido por policiais com fuzis

Tati Zaqui levou um susto em seu show do último domingo, 10, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Tati Zaqui teve sua apresentação interrompida por policiais com fuzis.

A invasão teria ocorrido de repente e a Polícia Militar do estado, divisa com o Paraguai, vai analisar a conduta dos oficiais com uma investigação.